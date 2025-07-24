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Бойцам ВСУ отключили Starlink на всей линии фронта

В зоне конфликта украинские военнослужащие столкнулись с масштабным сбоем работы сети Starlink. Проблемы наблюдаются по всему фронту, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Украинцы жалуются на проблемы с доступом к системе спутниковой связи.

В зоне конфликта украинские военнослужащие столкнулись с масштабным сбоем работы сети Starlink. Проблемы наблюдаются по всему фронту, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

«В настоящее время Starlink упал по всему фронту в Украине», — цитирует Роберта Бровди РБК. По данным сайта Downdetector, пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступом к системе.

Starlink — была разработана компанией SpaceX под руководством американского бизнесмена Илона Маска. Ранее ряд западных СМИ предположил, что предприниматель поссорился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отключить украинскую армию от системы спутниковой связи на передовой. Следом Белый дом стал срочно подыскивать замену разработке Маска для реализации программы «Золотой купол», отмечает RT.

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