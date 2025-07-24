Дядя-наркоман совершил ритуальное убийство 6-летнего племянника, чтобы вернуть жену

Ранее в Испании сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару из Франции по подозрению в планировании жертвоприношения своего пятилетнего сына. Родители были убеждены в том, что их ребёнок одержим демонами. Задержание произошло в испанском городе Альхесирас, непосредственно перед тем, как семья собиралась сесть на паром, направляющийся в марокканский Танжер.