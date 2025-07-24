Дядя-наркоман совершил ритуальное убийство 6-летнего племянника, чтобы вернуть жену

Трагедия произошла в деревне Сарай Калан, расположенной на границе штатов Раджастхан и Харьяна. 38-летний Маной Праджапат обратился к колдуну по имени Сунил, стремясь обрести власть над своей супругой. Колдун убедил мужчину, что богиня Кали требует жертвоприношения, и отдал приказ: «Ты должен принести в жертву своего племянника».
Для проведения ритуала Праджапату требовалось раздобыть кровь и сердце ребёнка к полуночи, а также предоставить 12 тысяч рупий (около 10,8 тысячи рублей). Дядя последовал указаниям колдуна и совершил убийство шестилетнего племянника 19 июля, после чего попытался скрыть преступление.
По данным полиции, причиной ухода жены от Праджапата стала его наркотическая зависимость. Тело ребёнка было обнаружено в заброшенном доме после продолжительных поисков. Сейчас Праджапат и колдун находятся под стражей.
Ранее в Испании сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару из Франции по подозрению в планировании жертвоприношения своего пятилетнего сына. Родители были убеждены в том, что их ребёнок одержим демонами. Задержание произошло в испанском городе Альхесирас, непосредственно перед тем, как семья собиралась сесть на паром, направляющийся в марокканский Танжер.