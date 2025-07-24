В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн, Курган. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула (Турция).