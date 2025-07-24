В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
«Тринадцать (рейсов — ред.) на вылет и тринадцать на прилет задержаны», — говорится в сообщении.
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн, Курган. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула (Турция).
Южная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками из-за введенных ограничений в работе аэропорта Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Контролируется соблюдение прав пассажиров, организован выездной прием граждан», — уточнили в южной транспортной прокуратуре.