США выделят Украине миллионы долларов на обслуживание ПВО

«Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе», — говорится в официальном заявлении агентства. В документе также уточняется, что поставки не окажут влияния на военный баланс в регионе и не затронут оперативные возможности вооруженных сил США.