США выделят Украине миллионы долларов на обслуживание ПВО

Пентагон также выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков.
США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны на сумму 180 миллионов долларов. Об этом 24 июля сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в структуру Пентагона.
«Данная сделка призвана поддержать внешнеполитические и национальные интересы США, укрепив безопасность страны-партнера, играющей стабилизирующую роль в Европе», — говорится в официальном заявлении агентства. В документе также уточняется, что поставки не окажут влияния на военный баланс в регионе и не затронут оперативные возможности вооруженных сил США.
В рамках сделки предусматривается поставка запасных частей, проведение модернизации оборудования, оказание технической поддержки, обучение украинского персонала. А также обеспечение логистики для эксплуатации американских систем противовоздушной обороны.
Кроме того, Пентагон выделит четыре миллиона долларов на подготовку украинских медицинских специалистов и военных хирургов. Главной целью данной инициативы является развитие системы травматологической и психологической поддержки для пострадавших в ходе боевых действий.