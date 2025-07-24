СК возбудил дело против двух сотрудников Минобороны из-за аферы на 300 млн

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ, Юрия Захаренко и Михаила Баранова. Об этом стало известно в четверг, 24 июля.
По информации главы СК Александра Бастрыкина, они подозреваются в подписании фиктивного акта проверки комплексов связи, которые не соответствовали условиям государственного контракта. В результате действий подозреваемых, государству был нанесен ущерб в размере более 300 миллионов рублей. Дело было возбуждено в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ, передает РИА Новости.
Порядка 12 человек оказались замешаны в коррупционном скандале в 419-м военном госпитале Краснодара. Военнослужащие подкупали начальство учреждения для оформления медицинских документов, позволяющих уклоняться от службы или получать выплаты за ранения и травмы. Суммы взяток оцениваются в сотни тысяч, а, возможно, и миллионы рублей. Однако это не первый случай, когда 419-й госпиталь оказался в центре коррупционных схем. Подробности прошлых нарушений и детали нового дела — в материале «Вечерней Москвы».