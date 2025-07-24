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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в республике Тыва

В МЧС рассказывают, что звонков от местных жителей и гостей республики не поступало, колебаний не ощущалось.

Источник: Комсомольская правда

В республике Тыва произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщили представители регионального МЧС. Стихийное бедствие произошло в 01:56 по местному времени (25 июля), а по московскому в 22:41 (24 июля).

«25 июля в 01:56 по местному времени (22:41 по мск) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,9 в 8 км южнее от н. п. Ийи-Тал Улуг-Хемского района», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рассказывают, что звонков от местных жителей и гостей республики не поступало, колебаний не ощущалось. Все социально значимые объекты в настоящее время работают в штатном режиме.

Как KP.RU писал ранее, ночью 24 июля у берегов Индонезии зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составляет 6,3. Эпицентр стихийного бедствия находится в 289 км к северо-востоку от города Палу, который расположен на острове Сулавеси. В населенном пункте проживает 282 000 человек.