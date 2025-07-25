Porsche Cayenne сгорел в заповеднике в Крыму, нанеся сильный вред экологии

Ранее сообщалось, что в Москве на Бескудниковском бульваре произошёл пожар на автомобильной стоянке, в результате которого огнём были уничтожены восемь транспортных средств. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в автомобиле Ford Taurus, от которого огонь распространился на другие автомобили.