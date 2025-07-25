Starlink перестал работать в зоне СВО и в мире: почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска

Терминалы Starlink Илона Маска используют для связи и управления беспилотниками.
Терминалы спутниковой связи Starlink, принадлежащие компании Илона Маска, прекратили функционировать на территории Украины в зоне специальной военной операции, информирует украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины. Согласно данным, размещенным на официальном сайте компании SpaceX, сбои в работе оборудования зафиксированы не только на Украине, но также во множестве других стран. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет — в материале URA.RU.
Перебои в работе Starlink зафиксированы по всей линии фронта и по всему миру.
Во многих странах мира были зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink, сообщает ресурс Downdetector, специализирующийся на мониторинге сбоев и недоступности популярных интернет-сервисов. По данным сайта, вечером сегодняшнего дня количество сообщений о неполадках в функционировании Starlink превысило 50 тысяч.
Больше всего обращений поступило от пользователей из США, Канады и Германии. Издание «Страна.ua», ссылаясь на источник среди военных, информирует о перебоях в работе Starlink по всей линии фронта в подразделениях украинской армии.
Starlink используют для связи и управления беспилотниками.
Киев активно применяет спутниковую систему Starlink для обеспечения связи между воинскими подразделениями и управления различными беспилотными средствами. Существующие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказываются неэффективными против беспилотников, функционирующих посредством спутникового канала связи.
С помощью Starlink осуществляется дистанционное управление безэкипажными катерами, используемыми украинской стороной в акватории Черного моря, а также тяжелыми гексакоптерами типа «Баба-яга». В зоне проведения специальной военной операции неоднократно фиксировались беспилотники-камикадзе самолетного типа «Рубака», оснащенные терминалами Starlink.
Также имеются сведения о попытках интеграции Starlink в роботизированные платформы: в частности, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение дистанционно управляемую машину Droid TW 12.7, оборудованную пулеметом и спутниковым терминалом. Помимо этого, Starlink использовался Киевом для координации работы локаторов системы ZVOOK, предназначенных для определения типа летательного аппарата и направления его движения.
Российские военные тоже используют Starlink.
В конце 2023 года стало известно, что российские вооруженные силы начали активно применять систему Starlink на территории проведения специальной военной операции. По информации военного журналиста Александра Коца, использование этой спутниковой связи способствовало повышению эффективности разведывательной деятельности.
Журналист также отмечал, что ему пока не известны случаи, когда использование американской спутниковой системы привело бы к выявлению российских позиций. Согласно официальной карте покрытия Starlink, Россия отнесена к числу государств, где система официально недоступна. В то же время, как указывали источники The Washington Post, Соединенные Штаты не имеют возможности контролировать поставки терминалов Starlink в Россию из-за развития теневого рынка.