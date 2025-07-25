Starlink перестал работать в зоне СВО и в мире: почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска

Терминалы спутниковой связи Starlink, принадлежащие компании Илона Маска, прекратили функционировать на территории Украины в зоне специальной военной операции, информирует украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины. Согласно данным, размещенным на официальном сайте компании SpaceX, сбои в работе оборудования зафиксированы не только на Украине, но также во множестве других стран. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет — в материале URA.RU.