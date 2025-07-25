Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне

ВСУ в последнее время все чаще атакует гражданские объекты РФ. После атаки на Сочи, где погибли два человека, в ГД призвали к жестким ответным мерам. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник считает, что нужно использовать «Орешник», отмечает «Царьград».