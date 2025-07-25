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Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне

Авиация ВС РФ ударила по штабу украинских сил в Херсоне на подконтрольной Киеву территории. Там в это время проходило совещание офицеров ВСУ и правоохранителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Удар был нанесен с воздуха.

Авиация ВС РФ ударила по штабу украинских сил в Херсоне на подконтрольной Киеву территории. Там в это время проходило совещание офицеров ВСУ и правоохранителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

По его словам, после атаки украинские военные пытались эвакуироваться на транспорте, но техника также была уничтожена. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные военачальники. Ранее в Киеве и восьми регионах Украины объявили режим воздушной опасности, передает телеканал 360.

ВСУ в последнее время все чаще атакует гражданские объекты РФ. После атаки на Сочи, где погибли два человека, в ГД призвали к жестким ответным мерам. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник считает, что нужно использовать «Орешник», отмечает «Царьград».