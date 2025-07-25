В Affaritaliani посчитали невозможным вступление Молдавии в ЕС из-за Санду

«Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины», — приводит автор публикации описание поведения президента Молдавии. Кастанья отмечает, что несмотря на возможную терпимость Брюсселя к определенной политической эмоциональности, Европейский союз не готов мириться с отказом от демократических ценностей.