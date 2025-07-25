Суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы постановил арестовать имущество Алишера Касимова* (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в причастности к теракту в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщается в материалах дела, доступных ТАСС.
Под арест попали квартира в Красногорске с кадастровой стоимостью свыше 7,7 миллиона рублей и автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8. Суд запретил обвиняемому распоряжаться указанным имуществом и совершать с ним какие-либо сделки.
В документах отмечается, что меры приняты для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Ранее 14 лет колонии дали пособнику террориста из Крокуса за попытку теракта в Новосибирске.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.