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Суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы постановил арестовать имущество Алишера Касимова* (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в причастности к теракту в концертном зале «Крокус сити холл».

Басманный суд Москвы постановил арестовать имущество Алишера Касимова* (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в причастности к теракту в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщается в материалах дела, доступных ТАСС.

Под арест попали квартира в Красногорске с кадастровой стоимостью свыше 7,7 миллиона рублей и автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8. Суд запретил обвиняемому распоряжаться указанным имуществом и совершать с ним какие-либо сделки.

В документах отмечается, что меры приняты для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Ранее 14 лет колонии дали пособнику террориста из Крокуса за попытку теракта в Новосибирске.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.