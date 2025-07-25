ВСУ пытаются атаковать дронами Ростовскую область

Очевидцы рассказали журналистам, что в окрестностях Таганрога было слышно от пяти до семи взрывов. Жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск также сообщили о громких звуках, вспышках в небе и характерном шуме пролетающих беспилотных летательных аппаратов. «Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки», — приводит слова одного из очевидцев SHOT.