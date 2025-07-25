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ВСУ пытаются атаковать дронами Ростовскую область

В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области в ночь на 25 июля прогремело не менее семи взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по украинским беспилотникам типа «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки.

В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области в ночь на 25 июля прогремело не менее семи взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по украинским беспилотникам типа «Лютый». Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали журналистам, что в окрестностях Таганрога было слышно от пяти до семи взрывов. Жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск также сообщили о громких звуках, вспышках в небе и характерном шуме пролетающих беспилотных летательных аппаратов. «Видно было несколько ярких вспышек, а затем раздались сильные хлопки», — приводит слова одного из очевидцев SHOT.

По данным источников, на данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали. Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется.