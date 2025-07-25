Названа одна из предварительных причин крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Потерпевший крушение самолет пролетел почти всю Россию за 50 лет своей работы. Его изготовили в 1976 году на киевском авиационном заводе «Авиант». В 2021 года воздушному судну продлили сертификат летной годности самолета до 2036 года. За годы работы это воздушное судно эксплуатировали несколько региональных авиакомпаний.