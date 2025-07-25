Названа одна из предварительных причин крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Названа возможная причина крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Специалисты Следственного комитета России на транспорте рассматривают сразу две основные версии ЧП с Ан-24 недалеко Тынды. По версиям следствия, авиакатастрофа могла произойти из-за неисправности воздушного судна или же из-за человеческого фактора.
«Разрабатывается сразу несколько версий. Первая — это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, — человеческий фактор, нарушения при выполнении полёта», — об этом рассказал представитель Следственного комитета РФ Владимир Ануфриев.
Напомним, ЧП произошло в четверг, 24 июля. Изначально самолет авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь при заходе на посадку в Амурской области. Он выполнял полет по маршруту «Хабаровск-Благовещенск-Тында». На борту находилось 48 человек, включая пятерых детей и членов экипажа. После этого воздушное судно пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында.
Стали оперативно подниматься все сообщения и последние разговоры с экипажем. Установлено, что около 13:00 по местному времени Ан-24 при заходе на посадку в вышеупомянутом аэропорту самолет ушел на второй круг. После этого связь с самолетом полностью пропала.
Спустя некоторое время были обнаружены горящие обломки самолета. В поисках воздушного судна больше всего помог вертолет Ми-8 Росавиации. Его экипаж и обнаружил горящий фюзеляж. По словам официального представителя Следкома России Светланы Петренко, «все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли». Губернатор Амурской области Василий Орлов настоятельно рекомендует жителям региона верить только информации из официальных источников.
Потерпевший крушение самолет пролетел почти всю Россию за 50 лет своей работы. Его изготовили в 1976 году на киевском авиационном заводе «Авиант». В 2021 года воздушному судну продлили сертификат летной годности самолета до 2036 года. За годы работы это воздушное судно эксплуатировали несколько региональных авиакомпаний.
Как KP.RU писал ранее, слова сочувствия и поддержки семьям и близким тех, кто стал жертвами крушения самолета Ан-24 в Амурской области выразил президент России Владимир Путин.