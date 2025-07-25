В правящей партии Армении отвергли идею США взять в аренду дорогу в Нахичевань

Армения не приняла предложение США по «Зангезурскому коридору».
В Армении отвергли идею передачи в аренду американской компании транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью через территорию страны. Об этом заявил депутат армянского парламента от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян. По его словам, такой вариант Ереван считает неприемлемым из-за угрозы утраты суверенитета.
«У американцев была идея об аренде дороги, но она неприемлема для нас. Мы заметили опасность уступки суверенитета, мы увидели опасность не в реализации функции, а в самой аренде. Этот вариант для нас неприемлем», — подчеркнул Арман Егоян в интервью армянским СМИ.
В частности посол США в Турции Томас Баррак заявлял, что Вашингтон готов взять на себя управление коридором между Азербайджаном и Нахичеванью для содействия переговорному процессу между Баку и Ереваном. Предполагается, что трасса сохранит статус собственности Армении, однако ее эксплуатацией займется частная фирма, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки, которая будет получать 40% доходов от управления дорогой, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение вопроса о контроле над транспортным маршрутом относится к суверенным делам Армении и Азербайджана, а Москва поддерживает переговоры между сторонами.