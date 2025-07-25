Движение по Крымскому мосту временно приостановлено для автотранспорта

Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который через поддельные аккаунты в Telegram-каналах призывал наносить авиаудары по Крымскому мосту, а также одобрял атаки беспилотников на территорию Москвы. Против 48-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусматривающее до семи лет лишения свободы.