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Движение по Крымскому мосту временно приостановлено для автотранспорта

Временное перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту зафиксировано сегодня. Об этом в 01:49 сообщил Telegram-канал, освещающий ситуацию на переправе.

Источник: Life.ru

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в опубликованном сообщении.

Причины приостановки движения и предполагаемое время возобновления пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, который через поддельные аккаунты в Telegram-каналах призывал наносить авиаудары по Крымскому мосту, а также одобрял атаки беспилотников на территорию Москвы. Против 48-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусматривающее до семи лет лишения свободы.