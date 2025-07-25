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Режим беспилотной опасности ввели в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона. Об этом он сообщил в пятницу, 25 июля.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона. Об этом он сообщил в пятницу, 25 июля.

— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей следить за сообщениями и обращаться за помощью по номеру экстренных служб «112».

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за прошлую ночь сбили 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.

24 июля стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Сочи двое сотрудников РЖД получили смертельные ранения. Еще трое на данный момент находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ранее глава Краснодарского каря Вениамин Кондратьев рассказал, что из-за атаки украинской армии по региону погибли два человека. Всего из-за удара пострадали 11 человек, всем оказали амбулаторную помощь.

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