Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

«Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые могли бы лишать способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не страдали», — указано в них. Таким образом, они осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий.
В СИЗО они поставлены на профилактический учет как лица склонные к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности.