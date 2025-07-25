Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экспертиза признала вменяемыми четверых непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», они не страдали психическим расстройством в момент совершения преступления и осознавали свои действия. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.