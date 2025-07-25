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Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экспертиза признала вменяемыми четверых непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», они не страдали психическим расстройством в момент совершения преступления и осознавали свои действия. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Муродали Рачабализода каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые могли бы лишать способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не страдали», — указано в них. Таким образом, они осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий.

В СИЗО они поставлены на профилактический учет как лица склонные к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности.