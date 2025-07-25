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Около семи взрывов прогремело над Ростовской областью

В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прозвучали не менее семи взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.

В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прозвучали не менее семи взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по украинским беспилотникам (БПЛА) «Лютый».

Очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе, а также о звуках пролетающих БПЛА, которые были слышны в Таганроге, Шахтах, Матвеев Кургане и Новочеркасске. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, передает Telegram-канал Shot.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за прошлую ночь сбили 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.

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