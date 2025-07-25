Около семи взрывов прогремело над Ростовской областью

В пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прозвучали не менее семи взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.
По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по украинским беспилотникам (БПЛА) «Лютый».
Очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе, а также о звуках пролетающих БПЛА, которые были слышны в Таганроге, Шахтах, Матвеев Кургане и Новочеркасске. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, передает Telegram-канал Shot.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за прошлую ночь сбили 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.