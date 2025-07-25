Упавший в Болгарии красный шар оказался останками спутника Starlink

По данным местных властей, необычный инцидент произошел 15 июля во дворе одного из жителей Якоруды. Мужчина заметил красный дымящийся шар, который приземлился на его участке и едва не стал причиной возгорания травы. Местные жители попытались потушить объект водой, после чего он практически полностью испарился. После происшествия образцы почвы были направлены на экспертизу, что и позволило установить происхождение упавшего предмета.