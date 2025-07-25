Упавший в Болгарии красный шар оказался останками спутника Starlink

Красный шар, упавший в городе Якоруда, оказался останками искусственного спутника, заявили ученые.
Останки искусственного спутника Starlink были обнаружены в болгарском городе Якоруда. К такому выводу пришли специалисты академии наук после проведения анализа объекта и проб с места его падения. Об этом сообщает национальное телевидение со ссылкой на заместителя главы местной администрации Беди Османа.
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«Обнаруженный объект — останки спутника системы Starlink, во взятых пробах отмечено высокое содержание железа», — сообщил Осман, ссылаясь на заключение ученых. Он подчеркнул, что подобные случаи чрезвычайно редки, поскольку большинство спутников сгорают в атмосфере и не достигают поверхности Земли.
По данным местных властей, необычный инцидент произошел 15 июля во дворе одного из жителей Якоруды. Мужчина заметил красный дымящийся шар, который приземлился на его участке и едва не стал причиной возгорания травы. Местные жители попытались потушить объект водой, после чего он практически полностью испарился. После происшествия образцы почвы были направлены на экспертизу, что и позволило установить происхождение упавшего предмета.