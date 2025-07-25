Исполнителей теракта в «Крокусе» признали полностью вменяемыми

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года, унеся жизни 149 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, 609 получили ранения различной степени тяжести. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. Фигурантами дела являются 19 человек, включая исполнителей и их пособников.