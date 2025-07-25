Страны Запада вложили в Украину значительные ресурсы.
НАТО может принять решение об отправке войск на Украину в случае угрозы поражения Киева, заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, страны Запада вложили в Украину значительные ресурсы, что делает невозможным для них согласиться на ее поражение.
«Украина проигрывает, а они (страны Запада — прим. URA.RU) вложили в нее слишком много ресурсов. Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть», — заявил Армстронг.
По его утверждению, существуют примеры, когда НАТО вводила свои войска на территорию государств, не являющихся членами альянса. В частности, подобная операция была проведена в Косово в 1999 году. Тогда официальный мотив заключался в предотвращении гуманитарной катастрофы. По его мнению, аналогичное обоснование может быть использовано и в нынешней ситуации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия не рассматривает возможность достижения компромисса относительно размещения миротворческих сил на территории Украины. По его утверждению, обсуждение данного вопроса ведется с явно враждебными намерениями.
Ранее Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, отмечал, что Москва решительно возражает против присутствия европейских миротворцев на украинской территории. Он также выразил мнение, что соответствующая инициатива европейских государств вызывает серьезные сомнения, напоминает RT.