В НАТО допустили отправку солдат на Украину

По его утверждению, существуют примеры, когда НАТО вводила свои войска на территорию государств, не являющихся членами альянса. В частности, подобная операция была проведена в Косово в 1999 году. Тогда официальный мотив заключался в предотвращении гуманитарной катастрофы. По его мнению, аналогичное обоснование может быть использовано и в нынешней ситуации.