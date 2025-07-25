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В Сочи ликвидировали последствия падения обломков сбитого дрона ВСУ

Власти Сочи завершили ликвидацию всех последствий инцидента с падением обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам выездного оперативного штаба в Адлерском районе.

В ликвидации последствий были задействованы коммунальные и аварийные службы.

Власти Сочи завершили ликвидацию всех последствий инцидента с падением обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам выездного оперативного штаба в Адлерском районе.

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«На месте падения обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе на улице Авиационной полностью ликвидированы все последствия. В работах в течение дня задействовали порядка 10 единиц техники. Готов полный перечень поврежденных объектов», — написал Прошунин в своем telegram-канале.

По словам главы города, специалисты уже составили список пострадавших построек. Власти намерены работать с каждым владельцем отдельно, чтобы определить необходимую помощь по восстановлению имущества. В ликвидации последствий были задействованы коммунальные и аварийные службы, а также техника для расчистки территории.

Кроме того, Андрей Прошунин сообщил, что посетил 4-ю краевую больницу, где находится пострадавшая женщина. По информации врачей, ее состояние оценивается как стабильное.

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские подразделения противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По их данным, атакам подверглись территории Краснодарского края, а также акватории Черного и Азовского морей. Утром также было заявлено об уничтожении еще трех беспилотников, напоминает RT.

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