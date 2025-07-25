Причиной сбоя Starlink стали неполадки в программном обеспечении

Ранее пользователи некоторых стран пожаловались на неполадки в работе Starlink. По данным сервиса Downdetector, 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отметили сбои в работе интернета, а 40% пожаловались на полное отключение связи. В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также были зафиксированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии.