США отозвали переговорщиков из Дохи из-за позиции ХАМАС

ХАМАС не проявил заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня.
США отзывают переговорную группу из Дохи из-за отсутствия стремления ХАМАС к миру в Газе. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф на своей странице в социальной сети X.
По словам Уиткоффа, представители ХАМАС не проявили заинтересованности в достижении соглашения о прекращении огня. «Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — написал спецпосланник. Он также отметил, что ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно».
Ранее американские СМИ сообщали, что делегация под руководством Стивена Уиткоффа планировала провести в Дохе итоговый раунд переговоров с представителями Израиля и Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа. Однако после анализа позиции палестинского движения США приняли решение приостановить работу переговорной группы и провести дополнительные консультации в Вашингтоне, передает RT.