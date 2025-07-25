Суд арестовал квартиру и машину владельца логова исполнителей теракта в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых людей напали на зрителей концерта группы «Пикник». Они открыли огонь, а затем подожгли здание. 23 июня 2025 года Следственный комитет РФ завершил расследование трагедии. Выяснилось, что в результате теракта погибло 149 человек, 609 получили ранения, а ущерб достиг 6 млрд рублей. Ранее четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вменяемыми. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они не имели психических расстройств и отдавали отчёт своим действиям.