Хоккеистов «Авангарда» и «Динамо» оправдали по делу о групповом изнасиловании

В начале 2024 года обвинения в изнасиловании были предъявлены пятерым игрокам молодёжной сборной Канады 2018 года: вратарю Картеру Харту, защитнику Кэлу Футу, а также нападающим Алексу Форментону, Диллону Дюбе и Майклу Маклауду. Клубы, в которых выступали хоккеисты, предоставили им бессрочный отпуск.
Обвинения касались предполагаемого изнасилования, произошедшего во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года, посвящённого победе молодежной сборной на чемпионате мира. В финале канадцы обыграли команду Швеции со счетом 3:1.
Майкл Маклауд в прошлом сезоне выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казахстанский «Барыс» и омский «Авангард», а Дюбе — за минское «Динамо».
Ранее суд в Испании отменил приговор по делу об изнасиловании для одного из самых титулованных футболистов мира. Уголовная палата единогласно утвердила апелляцию экс-игрока «Барселоны» бразильца Дани Алвеса, сочтя показания девушки недостаточными для подтверждения его вины.