Хоккеистов «Авангарда» и «Динамо» оправдали по делу о групповом изнасиловании

Верховный суд Онтарио оправдал пятерых канадских хоккеистов, ранее обвинённых в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал CBC, ссылаясь на заявление судьи. В ходе слушаний суд пришёл к выводу, что показания заявительницы не являются «заслуживающими доверия и достоверными». Суд также не смог установить, что поведение истца было недобровольным.