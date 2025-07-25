Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах Украины

Из них следует, что находящиеся за рубежом Беков А. И. и Хикматов А. М. «действовали в интересах высшего политического руководства Украины» в целях дестабилизации ситуации в России. С 1 июня 2023 года они вели подготовку участников террористической группы к совершению терактов в Москве и Каспийске (впоследствии его удалось предотвратить), вовлекли в преступную деятельность последователей террористической идеологии, которые присягнули запрещенной в РФ организации «Вилаят Хорасан».