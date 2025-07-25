Тело умершего во время полёта пассажира Turkish Airlines бесследно исчезло после приземления

Согласно установленным процедурам, тело должны были передать в морг округа Кук. Однако представители морга заявили, что к ним тело не поступало. В то же время авиакомпания Turkish Airlines подтвердила, что все пассажиры, включая родственников скончавшегося, благополучно добрались до Сан-Франциско другими рейсами.