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В Иркутской области ребенку выплатили 1,5 млн рублей за смерть отца на работе

Мужчина во время производства получил травмы, несовместимые с жизнью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Бодайбо Иркутской области ребенку выплатили 1,5 миллиона рублей в качестве морального ущерба за смерть отца. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина работал на золотодобывающем предприятии, в феврале во время производства получил смертельные травмы.

— Одной из причин несчастного случая стали нарушения правил охраны труда. Из-за гибели отца, его ребенок получил нравственные страдания и моральный вред, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру за помощью обратилась супруга погибшего. Ведомство направила иск в суд с целью взыскать с предприятия денежную компенсацию семье.

Бодайбинский городской суд встал на сторону надземного органа. Организация выплатила ребенку полтора миллиона рублей.