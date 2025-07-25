В Иркутской области ребенку выплатили 1,5 млн рублей за смерть отца на работе

В городе Бодайбо Иркутской области ребенку выплатили 1,5 миллиона рублей в качестве морального ущерба за смерть отца. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина работал на золотодобывающем предприятии, в феврале во время производства получил смертельные травмы.
— Одной из причин несчастного случая стали нарушения правил охраны труда. Из-за гибели отца, его ребенок получил нравственные страдания и моральный вред, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуру за помощью обратилась супруга погибшего. Ведомство направила иск в суд с целью взыскать с предприятия денежную компенсацию семье.
Бодайбинский городской суд встал на сторону надземного органа. Организация выплатила ребенку полтора миллиона рублей.