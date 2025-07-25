Действовали в интересах Украины: В СК РФ выяснили, кто стоит за терактом в «Крокус сити холле»

Сотрудники следственного комитета России установили личности злоумышленников, которые руководили террористическим сообществом, члены которого непосредственно совершили теракт в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Так, согласно документам, Беков А. И. и Хикматов А. М. находились за пределами России и «действовали в интересах высшего политического руководства Украины». Их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в РФ. С июня 2023 года Беков и Хикматов готовили группу террористов для атак в Москве и Каспийске. Теракт в Дагестане удалось предотвратить.
Беков и Хикматов также вовлекли в свою преступную деятельность последователей организации «Вилаят Хорасан»* (признана террористической и запрещена в РФ).
«Беков А. И., Хикматов А. М., неустановленные организаторы под псевдонимами Сайфулло, Ахи, действуя совместно в составе организованной группы, в период с 1 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства — концертный зал “Крокус сити холл”, — говорится в материалах дела.
Таким образом, в террористическую группу входили несколько ячеек, которые были ориентированы на осуществление особо тяжких преступлений.
Накануне сами исполнители теракта также признавались, что заказчиком преступления выступала Украина. По их словам, после совершения жуткого преступления, они позвонили некому координатору Сайфулло. Тот, в свою очередь, в телефонном разговоре указал на некие государственные структуры Украины, как на заказчиков нападения. И именно Сайфулло сообщил террористам о том, что им необходимо добраться до украинской границы.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, столичный суд арестовал имущество Алишера Касимова, которого обвиняют в причастности к террористическому акту в «Крокусе».
Теракт в подмосковном «Крокус сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Бесчеловечный акт жестокости унес жизни более 140 человек. Еще почти 200 пострадали. Полную хронологию того вечера читайте здесь на KP.RU.
* — Запрещенная в России террористическая организация.