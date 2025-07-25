Действовали в интересах Украины: В СК РФ выяснили, кто стоит за терактом в «Крокус сити холле»

Накануне сами исполнители теракта также признавались, что заказчиком преступления выступала Украина. По их словам, после совершения жуткого преступления, они позвонили некому координатору Сайфулло. Тот, в свою очередь, в телефонном разговоре указал на некие государственные структуры Украины, как на заказчиков нападения. И именно Сайфулло сообщил террористам о том, что им необходимо добраться до украинской границы.