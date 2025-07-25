Меняйло: В Северной Осетии и других регионах СКФО введён план Ковёр

План «Ковёр» вводится, когда неопознанные летающие объекты заходят в воздушное пространство и диспетчер аэропорта не понимает, что с ними делать. Это необходимо для безопасности гражданских лайнеров. Если неизвестный объект не выходит на связь, то к делу привлекают военных.