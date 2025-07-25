В Красноярском крае гибель водителя лесовоза признали несчастным случаем. Об этом сообщает государственная трудовая инспекция, которая провела расследование смертельного ЧП в одном из лесозаготовительных предприятий Богучанского района.
Установлено, что водитель грузового автомобиля получил задание на погрузку круглого леса. Машинист крана отгрузил бревна в полуприцеп до стойки, однако водитель попросил добавить, видимо, чтобы побольше груза перевезти. Крановщик выполнил просьбу.
Когда загрузка была завершена, водитель закрепил груз одним металлическим тросом по диагонали. Доехав до склада и выйдя из кабины, водитель отцепил трос, и бревно, находившееся выше положенного, упало на него. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали специалисты ведомства.
Причинами несчастного случая стало нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация работы. Однако точка на этом не поставлена — материалы дела переданы в прокуратуру и следком.