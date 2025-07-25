В Красноярском крае гибель водителя лесовоза признали несчастным случаем

Когда загрузка была завершена, водитель закрепил груз одним металлическим тросом по диагонали. Доехав до склада и выйдя из кабины, водитель отцепил трос, и бревно, находившееся выше положенного, упало на него. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали специалисты ведомства.