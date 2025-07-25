Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб народный депутат Украины от партии «Голос» Ярослав Рущишин. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
По данным источника, трагедия произошла в момент, когда парламентарий находился за рулём мотоцикла. Предположительно, он не справился с управлением транспортного средства, что и привело к аварии.
Обстоятельства инцидента уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы, причины ДТП предстоит установить в ходе следствия.
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