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Украинский депутат погиб в ДТП в Ивано-Франковской области

Парламентарий находился за рулём мотоцикла и не справился с управлением.

Источник: Аргументы и факты

В Ивано-Франковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб народный депутат Украины от партии «Голос» Ярослав Рущишин. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным источника, трагедия произошла в момент, когда парламентарий находился за рулём мотоцикла. Предположительно, он не справился с управлением транспортного средства, что и привело к аварии.

Обстоятельства инцидента уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы, причины ДТП предстоит установить в ходе следствия.

Ранее сотрудник военкомата в Черкасской области Украины сбил женщину и скрылся с места ДТП. Сотруднику военкомата грозит до восьми лет лишения свободы.