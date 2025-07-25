Серия взрывов прогремела над Славянском-на-Кубани

Над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.
Очевидцы сообщили о громких звуках, вспышках и срабатывании сигнализаций у автомобилей, предполагая, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам местных жителей, слышно было не менее четырех взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальной информации на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
Также в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прозвучало не менее семи взрывов. Очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе, а также о звуках пролетающих БПЛА, которые были слышны в Таганроге, Шахтах, Матвеев Кургане и Новочеркасске.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.