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Серия взрывов прогремела над Славянском-на-Кубани

Над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.

Над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.

Очевидцы сообщили о громких звуках, вспышках и срабатывании сигнализаций у автомобилей, предполагая, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам местных жителей, слышно было не менее четырех взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальной информации на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.

Также в пригородах Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прозвучало не менее семи взрывов. Очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе, а также о звуках пролетающих БПЛА, которые были слышны в Таганроге, Шахтах, Матвеев Кургане и Новочеркасске.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.

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