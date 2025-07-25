Мэр Хабаровска выразил соболезнования после крушения Ан-24 в Амурской области

В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Мэр города выступил с обращением после трагедии с самолетом в соседнем регионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
25 июля в Хабаровском крае начался траур по погибшим в авиакатастрофе в Амурской области. Решение приняли на уровне правительства региона.
Самолет Ан-24, летевший рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров при повторном заходе на посадку. Позже обломки нашли в 15 километрах от аэропорта Тында. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил соболезнования.
«Страшная трагедия произошла в Амурской области. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Хабаровск скорбит вместе с вами», — сказал глава города.