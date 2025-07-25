Арестованный директор брянского завода оказался сыном вице-губернатора

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Арестованный генеральный директор «Брянского металлообрабатывающего завода» Юрий Симоненко оказался сыном ранее отправленного в СИЗО вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Да, это сын», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, начальнику управления капитального строительства Брянской области Евгению Журе и генеральному директору ООО «Брянский металлообрабатывающий завод» Юрию Симоненко.
Все они являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области.