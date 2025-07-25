Арестованный директор брянского завода оказался сыном вице-губернатора

Как ранее сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, начальнику управления капитального строительства Брянской области Евгению Журе и генеральному директору ООО «Брянский металлообрабатывающий завод» Юрию Симоненко.