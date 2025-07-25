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Арестованный директор брянского завода оказался сыном вице-губернатора

Арестованный директор брянского завода Симоненко оказался сыном вице-губернатора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Арестованный генеральный директор «Брянского металлообрабатывающего завода» Юрий Симоненко оказался сыном ранее отправленного в СИЗО вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Да, это сын», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, начальнику управления капитального строительства Брянской области Евгению Журе и генеральному директору ООО «Брянский металлообрабатывающий завод» Юрию Симоненко.

Все они являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области.