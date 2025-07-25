Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах Киева

Как известно из документов, Беков* А. И. и Хикматов* А. М., которые скрываются за границей действовали в интересах властей Киева. С лета 2023 года, по версии следователей, именно они начали подготовку исполнителей: инструктировали, вовлекали новых участников, а также курировали планы по атакам в Москве и Каспийске. В последнем случае трагедии удалось избежать.