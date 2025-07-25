В Находке разыскивают тело мужчины, исчезнувшего во время купания

В районе прибрежной зоны у автовокзала в Находке произошла трагедия — во время купания утонул 43-летний мужчина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС для проведения поисковых мероприятий. Несмотря на приложенные усилия, на данный момент найти пострадавшего не удалось.
Напомним, 22 июля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено тело 10-летнего мальчика, который пропал во время купания в районе улицы Набережной в Находке.
Ранее в Ливадии при купании в море утонул 39-летний мужчина. Спасатели пляжа извлекли погибшего на берег.
Также напомним, что пресс-служба правительства региона опубликовала неутешительную статистику: за первую половину лета утонули 48 человек, из них девять несовершеннолетних. По случаям гибели детей возбуждены уголовные дела. Основные причины трагических случаев — нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых в будние дни, когда родители на работе, употребление подростками алкоголя, купание в несанкционированных местах.