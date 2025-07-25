В Находке разыскивают тело мужчины, исчезнувшего во время купания

Также напомним, что пресс-служба правительства региона опубликовала неутешительную статистику: за первую половину лета утонули 48 человек, из них девять несовершеннолетних. По случаям гибели детей возбуждены уголовные дела. Основные причины трагических случаев — нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых в будние дни, когда родители на работе, употребление подростками алкоголя, купание в несанкционированных местах.