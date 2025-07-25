Стало известно, кто поджег лес в Забайкалье

Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка, сообщили РИА Новости в объединённом пресс-центре судов региона. Один из подростков полностью признал свою вину, второй воспользовался статьёй 51 Конституции РФ, которая защищает от самооговора. Обоим обвиняемым по 16 лет, им грозит до десяти лет лишения свободы.