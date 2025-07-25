Стало известно, кто поджег лес в Забайкалье

Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка, сообщили РИА Новости в объединённом пресс-центре судов региона. Один из подростков полностью признал свою вину, второй воспользовался статьёй 51 Конституции РФ, которая защищает от самооговора. Обоим обвиняемым по 16 лет, им грозит до десяти лет лишения свободы.
Читинский районный суд арестовал подростков на два месяца. Следствие оценивает ущерб от пожара в более чем 322 миллиона рублей. Пожар длился более недели и был локализован на площади около 7 тысяч гектаров. В тушении участвовала аэромобильная группировка МЧС из Иркутской области.
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Забайкальском крае, введённый из-за лесных пожаров с 14 апреля, был отменён 10 июля после стабилизации обстановки. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности, переход огня с других земель и сухие грозы. С начала года в регионе ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.