ТАСС: Юрия Дудя могут проверить на предмет госизмены

Ему заочно предъявлено обвинение в неисполнении установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Санкция вменяемой Дудю статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Госизмена предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.