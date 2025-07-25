ТАСС: Юрия Дудя могут проверить на предмет госизмены

«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Дудя на два месяца. Срок избранной меры пресечения будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания Дудя на территории РФ.
Ему заочно предъявлено обвинение в неисполнении установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Санкция вменяемой Дудю статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Госизмена предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в Москве оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).