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На Кубани обломки украинского БПЛА повредили стекла в домах

Осколки сбитых украинских беспилотников повредили стекла в домах на территории Краснодарского края. Об этом сообщил местный оперштаб.

Информации о пострадавших нет.

Осколки сбитых украинских беспилотников повредили стекла в домах на территории Краснодарского края. Об этом сообщил местный оперштаб.

«Фрагменты БПЛА повредили стекла домовладений в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. В станице Курчанской обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в частном доме в результате аналогичного инцидента повреждены два окна», — написано в telegram-канале ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКраснодарский край столкнулся с массовой атакой беспилотников: карта атак БПЛА за 24 июля.

По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Возгораний допущено не было, на месте работают экстренные службы.

В ночь на 25 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. Жители Краснодарского края сообщали о серии взрывов в небе. Ранее системы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области.

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