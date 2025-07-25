На Кубани обломки украинского БПЛА повредили стекла в домах

Информации о пострадавших нет.
Осколки сбитых украинских беспилотников повредили стекла в домах на территории Краснодарского края. Об этом сообщил местный оперштаб.
«Фрагменты БПЛА повредили стекла домовладений в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. В станице Курчанской обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в частном доме в результате аналогичного инцидента повреждены два окна», — написано в telegram-канале ведомства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКраснодарский край столкнулся с массовой атакой беспилотников: карта атак БПЛА за 24 июля.
По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Возгораний допущено не было, на месте работают экстренные службы.
В ночь на 25 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. Жители Краснодарского края сообщали о серии взрывов в небе. Ранее системы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области.