Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин: более 330 россиян погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Пострадали из-за действий украинских военных 553 человека.

Источник: Аргументы и факты

В результате нападения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года погибли более 330 мирных жителей, ещё свыше 550 получили ранения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, вторжение украинских националистов вглубь региона привело к тяжёлым последствиям для гражданского населения. Всего был зафиксирован 331 погибший и 553 пострадавших, среди которых — 25 несовершеннолетних.

Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет продолжает документировать военные преступления и собирать доказательства для дальнейшего расследования.

Ранее помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше