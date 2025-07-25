В результате нападения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области в августе 2024 года погибли более 330 мирных жителей, ещё свыше 550 получили ранения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По его словам, вторжение украинских националистов вглубь региона привело к тяжёлым последствиям для гражданского населения. Всего был зафиксирован 331 погибший и 553 пострадавших, среди которых — 25 несовершеннолетних.
Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет продолжает документировать военные преступления и собирать доказательства для дальнейшего расследования.
Ранее помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории.