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Обломки БПЛА повредили окна жилых домов в Краснодарском крае

В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов повредили окна жилых домов. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в оперативном штабе региона.

В Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов повредили окна жилых домов. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в оперативном штабе региона.

В станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили окна в двух домах, а в Славянске-на-Кубани повреждены два окна в частном доме. По предварительной информации оперативного штаба региона, пострадавших нет. Возгораний нигде не произошло, на месте работают правоохранительные и оперативные службы, говорится в сообщении.

Ранее над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о громких звуках, вспышках и срабатывании сигнализаций у автомобилей, предполагая, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам местных жителей, слышно было не менее четырех взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальной информации на данный момент не.

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