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ПВО отбивает атаку дронов на Невинномыск в Ставропольском крае, прозвучало уже более 20 взрывов

Жители Невинномысска Ставропольского края сообщают о более чем 20 взрывах, а также о работе противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам ВСУ. Информацию передаёт SHOT со ссылкой на очевидцев.

Источник: Life.ru

По словам местных жителей, в северной части Невинномысска прогремело не менее 20 взрывов. Громкие звуки раздаются над городом более часа, в небе видны вспышки. Предположительно, система ПВО отработала по украинским БПЛА типа «Лютый». Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал о беспилотной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

План «Ковёр» ввели на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее сообщалось о серии взрывов над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае. По предварительным данным, причиной взрывов могла стать работа системы ПВО по беспилотным летательным аппаратам ВСУ. Взрывы были слышны в южной части города, наблюдались яркие вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у автомобилей.

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