Около 15 взрывов прогремело над Невинномысском Ставропольского края

Жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. Об этом стало известно в пятницу, 25 июля.
По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА) типа «Лютый».
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает Telegram-канал Shot.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.
Кроме того, над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о громких звуках, вспышках и срабатывании сигнализаций у автомобилей, предполагая, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам местных жителей, слышно было не менее четырех взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Кореновске и Тимашевске. Официальной информации на данный момент не.