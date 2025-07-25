Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу несколько аэропортов России приостановили свою работу

Восьми аэропортам на юге России, включая Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов, временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сразу в восьми аэропортах России объявлен план «Ковер».

Восьми аэропортам на юге России, включая Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов, временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее telegram-канал Shot заявил, что в ночь на 25 июля в Ростовской области была зафиксирована атака беспилотников. Сообщений об ударах со стороны украинских дронов не поступало, однако в ряде населенных пунктов региона функционируют системы ПВО, пишет «Царьград». По меньшей мере семь взрывов прозвучали в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.