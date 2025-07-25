Сразу несколько аэропортов России приостановили свою работу

Ранее telegram-канал Shot заявил, что в ночь на 25 июля в Ростовской области была зафиксирована атака беспилотников. Сообщений об ударах со стороны украинских дронов не поступало, однако в ряде населенных пунктов региона функционируют системы ПВО, пишет «Царьград». По меньшей мере семь взрывов прозвучали в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.