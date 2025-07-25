В больнице рассказали о погибшем при крушении Ан-24 хирурге Майзеле

«Имя Леонида Ефимовича широко известно в Хабаровском крае и за его пределами. Он внес значительный вклад в развитие медицины в Хабаровском крае. Всю свою жизнь посвятил делу спасения жизни пациентов… Леонид Ефимович был отзывчивым и добрым человеком, грамотным специалистом своего дела, готовым всегда прийти на помощь своим коллегам и пациентам», — добавляет медучреждение.