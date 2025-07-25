Трамп подписал закон об аннулировании миллиардов долларов на иностранную помощь

Инициатива сокращения расходов была направлена Дональдом Трампом в Конгресс еще 4 июня. NPR объединяет почти 800 радиостанций по всей стране, а PBS — более 350 некоммерческих телестанций в 50 штатах. Ранее администрация президента предлагала значительно снизить финансирование Госдепартамента и международных организаций, включая ООН, НАТО и миротворческие миссии, с целью оптимизации бюджета и перераспределения государственных средств.