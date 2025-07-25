Росавиация: Ограничения введены в восьми аэропортах России

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ, ГРОЗНЫЙ, МАГАС, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, НАЛЬЧИК, СТАВРОПОЛЬ, СОЧИ и ТАМБОВ ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.
Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА) типа «Лютый».