Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: Ограничения введены в восьми аэропортах России

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ, ГРОЗНЫЙ, МАГАС, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, НАЛЬЧИК, СТАВРОПОЛЬ, СОЧИ и ТАМБОВ ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее жители Невинномысска Ставропольского края сообщили о серии взрывов, прогремевших над городом. По словам очевидцев, в северной части Невинномысска было слышно от 10 до 15 взрывов, раздававшихся в течение часа, а также видны вспышки в небе. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА) типа «Лютый».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше