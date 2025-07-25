В Енисейске обрушилась дамба через реку Мельничную — введен режим ЧС

В городе Енисейске обрушилась дамба через реку Мельничную (судя по карте, река пересекает город посредине). В региональном управлении МЧС информацию подтвердили и сообщили подробности.
Причиной стал временной износ. Еще 16 мая был введен режим функционирования «повышенная готовность», когда только обозначилась угроза обрушения. А накануне, 24 июня, земля по берегам ушла вниз. Был объявлен режим «чрезвычайная ситуация», поскольку есть угроза расширения.
Угрозы населению, жилым домам нет, движение перекрыто, но это не критично для жителей, поскольку дорога не основная, есть объезд. На месте работают 11 специалистов и 3 единицы техники.