В Енисейске обрушилась дамба через реку Мельничную — введен режим ЧС

Причиной стал временной износ. Еще 16 мая был введен режим функционирования «повышенная готовность», когда только обозначилась угроза обрушения. А накануне, 24 июня, земля по берегам ушла вниз. Был объявлен режим «чрезвычайная ситуация», поскольку есть угроза расширения.